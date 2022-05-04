近來國內疫情升溫，蔡政府為了每日確診人數創新高，民眾買不到試劑民怨沸騰，正當焦頭爛額之際，政府近來最引以為傲的台美關係，尤其是軍事合作與軍售這一塊，也因刺針飛彈遲遲未能到貨及原本要軍售我國的M-109A6自走砲突然喊停，顯得措手不及，也顯示出台美關係沒有政府所說的那麼美好。

對於陸軍砲兵的裝備更新來說，影響確實很大，畢竟陸軍各型的火砲久未更新，二次世界大戰的M101榴彈砲陸軍到現在還在使用，未來還要繼續裝備給後備旅的砲兵營，其精度與射程早已大打折扣，要我們年輕的子弟，操作著阿公級的火砲，來抵禦共軍，實在令人心疼不已，所以陸軍未來仍應該想辦法更新火砲，免得與解放軍代差越來越遠。

未來美國對台的軍售，除了以不對稱作戰的裝備為主，另外高技術、高單價的武器也會持續出售，因為利潤高，反而是像基礎的火砲等裝備可能就要自力更生了，以韓國為例，在政府的大力加持下，軍工企業已有脫胎換骨的轉變，當我們還正在滿心期待自美採購的M-1K2戰車換裝，及未能買到M-109A6自走砲而失望時，韓國已有自製K-2主力戰車及K-9自走砲，不但可以滿足自身需求，還外銷給許多國家，高下立判。

國防自主喊了那麼多年，還是貴在堅持，我們自製的各型飛彈性能優越，所以美國才會願意出售同類型現役的飛彈，來與我們競爭，其他武器亦然，若我們能取經韓國，能夠自製各型火砲、戰甲車，到時候別說M-109A6自走砲，更先進的M-109A7都不是難事。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※