美國總統拜登將在5月下旬，先後訪問南韓與日本，外界關切我方是否也會安排高層與拜登展開任何形式的溝通與對話？對此，外交部今天表示，目前沒有相關規劃。至於向美採購的M109A6自走砲案被告知最快2026年後方可交運，我方正進行通盤審慎評估，相關單位也會跟美方持續密切溝通跟協調。

外交部今天舉行例行記者會，媒體關切拜登的亞洲行，是否可能與台灣高層有溝通和互動的機會？外交部發言人歐江安表示，美國總統要訪問日本跟韓國，比較適合美方自己來說明，目前我們沒有規劃要安排我們的層峰跟拜登總統進行相關形式的溝通或相關的對話。

此外，針對陸軍向美採購的M109A6自走砲案生變，美方告知因產線排擠，最快2026年後方可交運，歐江安表示，國防部昨天已做出回應提到，我方正在進行通盤審慎的評估當中，相關單位也會跟美方持續密切溝通跟協調。

她說，國防部有說明，考量我們作戰精準打擊火力的需求，會等到相關替代方案進行完整的評估跟研議後，在立法院下個會期再將相關的預算案送到立法院審議。

歐江安表示，外交部對於美方持續依據台灣關係法六項保證及重視對台灣安全的承諾表示感謝，上次美方宣布售予台灣愛國者飛彈系統的技術系統支援，是拜登政府任內第三度，也是2022年第二度宣布對台軍售。

她說，美方其實已經有具體的行動來展現對於台灣國防需求的高度重視，美方對台軍售也成為常態化的一個政策，能協助台灣及時獲取國防所需要的安全自衛性裝備，也有效提升台灣的嚇阻能力。

歐江安表示，面對這個中國在軍事上不斷挑釁的行為，我們必須充分展現高度自我防衛的決心，我們有決心和能力，會持續強化自我防衛的能力，以及不對稱作戰的戰力，來堅實我國國防和國家的安全，也會更密切的跟美方深化彼此緊密安全的夥伴關係，維護台灣海峽的安全，以及維持一個自由開放的印太區域。