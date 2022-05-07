本土疫情接連多日破萬例，桃園成功路郵局驚傳至少30名郵差確診，桃園市政府今早證實相關訊息。中華郵政解釋，成功路郵局為營業單位，裡面沒有郵差，僅1員工確診；該郵局斜對面大樓是郵差們上班的地方，裡面大約有30人確診。
中華郵政表示，郵差們在五一勞動節連假前一天有14人確診、連假後一天有16人確診，本周四也有一名同仁確診。
由於人力吃緊，導致未確診又要上班的郵差必須加班送信。中華郵政表示，確診、隔離者預計下周陸續解隔，也已提供快篩，若出現陽性就不要出勤。
本土疫情接連多日破萬例，桃園成功路郵局驚傳至少30名郵差確診，桃園市政府今早證實相關訊息。中華郵政解釋，成功路郵局為營業單位，裡面沒有郵差，僅1員工確診；該郵局斜對面大樓是郵差們上班的地方，裡面大約有30人確診。
中華郵政表示，郵差們在五一勞動節連假前一天有14人確診、連假後一天有16人確診，本周四也有一名同仁確診。
由於人力吃緊，導致未確診又要上班的郵差必須加班送信。中華郵政表示，確診、隔離者預計下周陸續解隔，也已提供快篩，若出現陽性就不要出勤。
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