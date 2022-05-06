疫情嚴峻，有消息傳出，花蓮縣警察局已有多官警染疫，還有爆料指稱，有長官與下屬喝花酒染疫，傳聞出現不同版本，縣警局表示，仍在調查中，不過有警方私下表示這種說法「太誇張」，應該只是員警單純聚餐，卻遭有人狹怨報復，疑似與疫情間大力臨檢八大行也有關。縣警局正式發澄清稿駁斥。

花蓮縣警局各警分局包括交通隊等，已有23名警務人員染疫。被指疑涉喝花酒的分局，本周陸續有7人確診，包括分局長、組長等中高階警官，累計9人確診。據了解，該分局這周染疫7人中，有4人是因為參加餐會感染、另3人是因被家人小孩感染。

不過，另消息傳出，染疫員警為長官與下屬聚餐喝花酒所致，督察室因此接到檢舉「員警喝花酒染疫」，但經初步調查只是員警一般正常餐廳聚餐，該餐廳並無女子陪侍。

員警私下表示「這樣檢舉內容太誇張」，疫情還在熱期，警方要協助疫調都已是忙得不可開交，期間還大力取締（勸導）八大行業遵循防疫，導致酒店等店家生意差，不排除遭人挾怨報復亂爆料。

縣警局晚間發澄清，一、嚴正駁斥並無媒體報導喝花酒情形，經查該餐廳係單純處所，無包廂，同仁係單純聚會，與八大有女陪侍無關。二、因新冠肺炎疫情嚴峻，花蓮縣警察局多次要求同仁減少群聚及餐敘聯誼，單純生活，避免染疫風險。三、同仁確診，顯警局針對確診同仁均予慰問、關懷及提供必要的協助，並叮囑隨時注意身體狀況。