北市截至6日，學校確診師生已逾5300人，針對大眾關心的補習班及安親班有確診者如何處理，北市副市長蔡炳坤6日在防疫記者會上表示，將由教育局開設專案辦公室處理。另外，5到11歲兒童打BNT，北市可望在5月20日開始接種。

蔡炳坤表示，針對補習班及安親班如何處理確診者，教育局會成立專案辦公室，包括密切接觸者的匡列、開立居隔書及發放快篩，都會由專案辦公室處理。

北市會分成四個區，要向分區聯絡人聯繫、填報表單，並跟分區承辦人討論是否需要居隔。蔡炳坤補充，密切接觸者最新居隔條件，為未帶口罩15分鐘以上的九宮格同學，一旦確認，包括領快篩、居隔書，都會聯繫處理。

北市學校確診師生已逾5300人，蔡炳坤表示，北市小學目前進行6到12歲莫德納校園接種，各校接種率約為2成。

中央提到5到11歲兒童打BNT，北市可望在5月20日開始接種。蔡炳坤指出，台北會採同步跟非同步2種方式，若BNT確定可以校園接種，會與莫德納同時接種，若當BNT可施打，但已接種過莫德納的學校，則當作非同步處理，會視學校需求規畫，也會讓家長選擇給孩子打莫德納，還是打兒童BNT。

另外，關於中學生疫苗接種，蔡炳坤表示，若第二劑已打滿5個月，北市預計5月底開始接種，國高中部分，將會循第一、二劑模式，媒合醫院到校園做第三劑的接種，並同步啟動現上預約系統。