北市婦幼隊長李秉蒼贈送蛋糕感謝媽媽隊員的付出與辛勞。（翻攝照片／王惠慧台北傳真）

北市疫情升溫，令不少媽媽感到緊張，頻頻打電話到各單位詢問相關檢疫資訊。北市婦幼警察隊員警陳瑩甄於是自願到防疫的第一線，支援北市信義區關懷中心，憑藉平時處理婦幼案件的經驗，耐心地安撫民眾情緒，並提供完整資訊。由於陳瑩甄本身也是媽媽，婦幼隊長李秉蒼肯定她的專業表現，特別贈送她及其他警察媽媽們蜂蜜蛋糕，提前祝賀母親節。

陳員表示，現在居家隔離及檢疫者人數眾多，不乏有媽媽焦急來電詢問相關檢疫資訊，尤其對小孩在學校接觸確診者，因需要陪同照顧而隔離，不少職業婦女擔心在職場上請假問題，工作與家庭難以協調平衡而感到無助及焦慮，她都能感同身受，遂運用處理婦幼案件時的耐心及包容心安撫民眾情緒，儘可能提供完善資訊及關懷服務，協助他們度過艱難期間。

李秉蒼表示，女性投入警職人數越來越多，外勤女警上班時間較長，還要兼顧家庭相當辛苦，他除了肯定陳員的專業，感謝她願意主動接下任務外，也送上蜂蜜蛋糕給所有媽媽隊員，提早慶祝母親節。