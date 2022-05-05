疫情升溫，確診者、居隔者愈來愈多，防疫計程車量需求大增，台北市議員王鴻薇今指出，有民眾投訴自己快篩陽後，在台北市搭乘防疫計程車足足等了2小時才到醫院，PCR採檢後再度等了1個半小時，來回花了超過4小時，質疑防疫計程車量能不足，要求至少讓民眾在30分鐘內搭車，公運處允諾請車隊配合。

王鴻薇在議會警政衛生部門質詢披露，有一名內湖區民眾，家人都全程，因為快篩陽性，無法使用大眾運輸，打電話叫防疫計程車，足足等了2小時，防疫計程車才抵達，好不容易上車，上去才知道要自費，到醫院PCR後，回家又要搭防疫計程車，又足足等了一個半小時，快篩陽性再到醫院驗PCR，來來回回4小時，質疑防疫計程車量能根本不足，根據4月下旬的資料，防疫計程車只有91輛。

北市公運處主任秘書楊靜婷回應，現在防疫計程車有259輛，數量會隨中央政策調整，扣掉30輛一般的，北市有229輛專責防疫計程車，專門載送確診者或快篩陽民眾。

王鴻薇質疑，既然有229輛，為什麼2天前民眾需要等待2小時才能搭到，量能是否充足？北市衛生局長黃世傑指出，這種情況下病人家屬可以載他去也可以，王鴻薇指，現在很多一家都染疫，黃回應，可以一起去，一起染疫沒有關係，家人可以載他去。

衛生局科長張惠美表示，為了加速快篩陽能夠盡速接受PCR採檢，中央針對交通工具的規定，同住家人、親友都可以帶病患去醫院。

王鴻薇指出，沒確診的家人也可以開車載病患去PCR，但家人也會被匡列居隔，大家都怕影響到工作、生活，所以才幫忙叫防疫計程車，但在長時間來回折騰下，原本輕症、無症狀的人病情都變嚴重了。

楊靜婷強調，防疫計程車的量會配合需求，一定足夠，但王鴻薇仍不滿表示，事情都要發生在自己身上才會有感覺，等個防疫計程車一個半小時不來，從醫院回去又要等一個半小時，很痛苦，要求等待到乘車時間縮短到半小時內。

楊靜婷說明，車輛媒合在10到30分鐘完成，其他是車程， 盡量縮短作業時間 ，王鴻薇則痛批，不知民間疾苦，不要講空話，碰到的話會非常痛苦，要求等待時間縮短到半小時之內。楊靜婷回應，會請車隊配合。