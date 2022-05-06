國民黨立委江啟臣。（圖／本報系資料照片，姚志平攝）

對於有民眾的小孩北上念書確診，獨自一人關在租屋處，國民黨立委江啟臣在臉書感嘆，「當我們的孩子確診，孤單一人守在宿舍內，面臨斷炊、身體不適，我們的政府做了什麼？」

江啟臣指出，他的服務處接到鄉親陳情，家住豐原的陳同學北上讀書，卻因為疫情擴散不幸確診。陳同學高燒不退、胸悶難耐，仍遵守防疫指引進行隔離，獨自一人關在租屋處，並且根據指揮中心的流程撥打相關電話求助，結果卻是杳無音訊，從衛福部到衛生局，又轉到關懷中心，兜了一大圈，轉接了無數通電話，竟然找不到合適的單位解決問題。

江啟臣表示，陳同學在臺中的父母親心急如焚，孩子離鄉背井北上求學，卻遭遇突如其來的確診通知，陳同學面臨斷炊危機。加上居住在老舊公寓，沒辦法使用陳時中指揮官丟鑰匙之術 ，又沒有公部門協助，家長害怕再這樣下去，小朋友「還沒病死就先餓死」，求助無門，只能無奈的控訴政府無能。

江啟臣說，他的服務團隊接獲陳情後，隨即與在地水源里林全義里長 聯繫，感謝里長的積極協助，成功將防疫物資交給陳同學，不僅解決了食物問題，更讓遠在臺中的父母親放下心中的大石。

江啟臣直言，一段真實的故事，在疫情肆虐的當下顯得格外諷刺。當確診數持續飆升，每個人都有可能成為下一個確診者、隔離者，「但是我們準備好了嗎？」每每宣揚超前部署的政府又準備好了嗎？指揮中心是要指揮，而不是指亂，政府應該提出明確指引，不是讓人民手足無措。

江啟臣呼籲，要對抗無情的病毒，不該是自求多福，我們的政府應該拿出具體措施，緩解民眾憂慮。