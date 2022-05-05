蔡英文發脾氣了，在中常會上怒飆現行的快篩劑實名制。

別的國家可以隨時便宜的買到快篩劑，台灣民眾卻叫苦連天，大熱天、大雨天大排長龍卻還不一定買得到。年底選舉快到了，再這樣亂糟糟下去，民進黨還要不要混了？因此傳聞520之後位子將有異動。

無獨有偶，全國防疫總指揮陳時中也變臉了，記者會上被問及 :「在野黨批評您防疫失手應下台負責」，陳時中沉默 8 秒後回答｢下一題｣！態度之傲慢令人咋舌。事後他解釋說「已經下台了，就不用再回答」；媒體再追問 :「是否有其他的規劃」，陳時中回應 :「這類問題我都不回應」。

可見民進黨上下都被疫情搞得焦頭爛額，一向挺陳時中的蔡總統也挺不下去了，內部訊息陳時中不可能不知道，所以當記者問及痛處，當然只有沉默以對。但沉默是對的麼？民眾想了解你未來的防疫對策、如何解決快篩劑之荒？怎麼可以因為你的中軍大亂就不予回答？

執政黨的作為影響著全民福祉，疫情燃燒拿不出對策，非要層峰板臉、一怒而安天下？一幅｢官場現形記｣正活生生上演。

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