媒體日前報導，外交部常次俞大㵢到立法院報告，因為講出「中華民國台灣」，遭到國民黨立院黨團總召曾銘宗痛批「肖仔」。曾銘宗憤怒是因為中華民國外交部次長在立法院正式場合，不使用正式國名「中華民國」，而使用一個爭議性的非正式名詞「中華民國台灣」。

「中華民國」與「台灣」都有清楚明確的定義。我國憲法明文規定國名為「中華民國」，沒有其他名稱或簡稱。所以依據憲法「中華民國台灣」不能當作國名。

「台灣」本是一個地理名詞。但是維基百科對於「台灣」從寬定義為：台灣是東亞的一個國家，正式名稱為the Republic of China。把「中華民國」稱作「台灣」，是國際間為了在兩岸之間做區分的便宜用法。用「台灣」代表「中華民國」並不是法定用法，只適合用在口語或非正式場合。

把我國稱作「中華民國台灣」是蔡英文總統發明的用法。「中華民國」與「台灣」分別交互使用世人都能理解，但是把兩者直接連結，就顯得不倫不類。

蔡總統就任後否認「九二共識」，核心意思是反對「兩岸同屬一中」。於是積極進行「去中國化」，目的就是想要把台灣與「中」字完全切割。但是在現實情況下，不能也不敢棄置「中華民國」，於是在「中華民國」之後加上一個尾巴「台灣」。

蔡英文想要台獨又不敢明講，想要修憲改名又怕中共出手，於是做出許多小動作，玩弄文字遊戲，其實是自欺欺人，毫無實質意義。

俞大㵢是常任文官，並不是民進黨人，但是目前仍在蔡政府中為官，不得不屈從上級長官的意旨。被迫說出「中華民國台灣」，其實心中很可能充滿了無奈。好好的「中華民國」被蔡政府弄得面目全非，也是國家的不幸。

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