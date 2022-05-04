冰凍三尺非一日之寒，老實講，華視接連出狀況全怪下屬的無心嗎？那下屬又怎麼會養成這樣輕忽的習慣？其實「認知作戰」才是主因。

「新北市遭飛彈攻擊」、「大屯火山爆發」或可說是字幕人員誤植，但把行政院長冠上「總統」頭銜、把總統名字打成「蔡EE」，這就滑天下之大稽、荒天下之大唐了！實在找不出理由為其遮羞了。

外交部次長在立院報告時稱，「中華民國台灣是主權獨立國家，這是無庸置疑的」，遭藍委砲轟搞不清楚國名，罵其「莫名其妙」、「肖仔」；對此，外交部長吳釗燮表示，任何對外交部常任文官的羞辱或人身攻擊，「我絕不接受」。

我們國家的國名憲法上就是「中華民國」，你把她改名「中華民國台灣」就是公然違憲、對國家不敬，罵你下屬你不接受，你侮辱國家誰能接受？

外交部吃了熊心豹子膽敢竄改國名？當然背後有大人，誰？外交部發言人說去年國慶演說，蔡總統就已明確講過，中華民國台灣是主權獨立國家。

連國家元首都這麼說了，下邊人當然是上行下效，因此國史館館長公開倡和台灣主權未定論也就一點也不足為奇了。

「超買」、「校正回歸」、「房東與房客關係」、「人與人的連結」、「類火車」、「蔡EE」、「中華民國台灣」……，漪歟盛哉！民進黨執政永遠有看不完的笑話，但這笑話很苦！

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