五月一日火車司機休假，交通停擺，交通部推出個｢類火車｣方案，原本以為只是個概念股，說說好玩而已，沒想到卻是玩真的，當民眾看到｢類火車乘車處｣的紅布條，有人笑到滿地找牙、有的卻是當場崩潰，連吐槽的力氣都沒了，這就是大有為政府想出來的辦法？感覺好丟人！

是官員智能不足，還是政治人物智商高人一等？遇到事情無法解決，或東窗事發被人抓包，都各有一套解決的辦法，創造新名詞是最容易的了，譬如：走私香菸成了｢超買｣、同居是｢房客和房東關係｣、缺電是｢動物誤觸｣；衛福部長最為奇葩，創造出的名詞也最多，譬如不是蓋牌是｢掀牌｣、數字爆量是｢校正回歸｣、男女相處是「人與人的連結」、怕政策轉彎被取笑創造｢類普篩｣；柯市長也依樣畫葫蘆來個｢微解封｣；華視給蘇揆封了個｢類總統｣...，政壇上一片創新名詞，蔚為奇觀。

唯這次｢類火車｣最不為民眾接受，明明是遊覽車，民間辦的就叫｢野雞車｣，政府租用就成了｢類火車｣，那以後飛機不飛了會不會有｢類飛機｣？客運不駛了會不會有｢類巴士｣？

民眾也終於看清了，民進黨官員｢類｣上了癮，大玩文字遊戲，正事還真是一點都不會做。

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