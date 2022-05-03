美國疾病管制中心（CDC）2日發布最新風險評比旅遊名單，台灣被調升了一級，提升至「中度風險國家」(Level 2)，美CDC不建議美國人前往台灣旅遊；值得注意的是，中國大陸、印尼、印度及多數非洲國家目前被歸類為「低風險國家」。此事也在網路上引發網友熱議，許多網友都對此感到非常傻眼。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美CDC週一公布的旅遊名單中，大致上沒有明顯變化，依舊將風險層級由低至高分為4大類，一級表示「低」風險，如中國大陸、印尼、印度及多數非洲國家；二級表示「中」風險，如台灣、墨西哥、伊朗等；三級表示「高」風險，如英國、法國、巴西、加拿大等；四級則是「特殊情況」禁止前往的國家，目前尚沒有國家被歸類於此。

此事也在PTT上引發網友熱烈討論，「台美關係史上最好，世界級笑話」、「台美關係史上最好？」、「世界不是只有美國」、「想共存還被美國警告，厲害了共存仔」、「美國自己病例數多成那樣，升級台灣是在搞笑嗎」、「美豬白吃了」、「被美國爸爸打臉了，有夠可憐」、「上次爆之前美國也提示旅遊等級，看來他們先看到了我們還沒看到的事情」。

還有些網友則說，「台灣防疫世界第一」、「笑死人，結果人家根本不信你的防疫政策」、「蔡EE表示一下啦」、「世界又跟不上台灣」、「世界怎麼跟得上台灣？」、「台灣can infect」、「超前部署到底超前了什麼？？？？」