美國國務卿布林肯上週在美國國會上，再次保證美國協防台灣決心，國務卿布林肯說，「 我們會持續確保台灣有自衛的方法，我們考慮做更多事，包括減少武器交付的時間，提升台灣的不對稱防禦能力，應對任何來自北京的侵略可能。」如今卻傳出，拜登上任後宣布美國供售台灣的第一項軍備M109A6自走砲案（新型155公厘自走砲案），即將喊停。對此，國民黨立委江啟臣表示，這恐怕衝擊國人對台美關係的信心。

他表示，這項軍售案，是拜登政府去年8月透過國防安全合作局（DSCA）宣布售我，宣布供售後，即傳出精準套件出口爭議，最近則有俄烏戰爭影響，致產線排擠，經美方告知最快於2026年後方可交運，成為國防部決定停購，尋找替代方案的主因。

江啟臣說，但盤點軍售案，並非每一案都順利執行，在宣布供售後，遲遲拿不到發價書，終以交貨期程不如預期而喊停，則更為罕見。「神鷹三號」，美方至今不願提供邀價書，是否會是下一個無疾而終的軍售案？

他提及，三月中傳出美國要求在我國友邦帛琉主辦第7屆「我們的海洋」（OOC）大會，我方派出的代表團必須低調；現在軍事採購，又不斷遷就賣方，變更需求，台美關係，在美中關係下，終究只是張台灣牌？還是仍有對等的主動權？

江啟臣認為，美、中、台三邊關係息息相關，國際社會沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，只有永遠的國家利益。蔡政府讓台灣在美中間成為籌碼、棋子的角色越來越吃重，包括來自波音的商業訂單要求，已宣布的軍售案可以喊停，外交工作必須趨於低調。當台灣在美中台三邊關係中逐漸失去自主角色與地位，現在的執政者，還有能力捍衛我國家利益嗎？

他指出，民意機構提出最新民調，詢問國人「如果有一天中共（中國）出兵攻打台灣，您相不相信美國會派兵協防台灣？」結果發現，三成六國人相信美國會派兵協防台灣，但有高達五成四國人不相信。若比較2020年9月迄今4次調查，台人對美國是否派兵協防態度，出現大幅轉變，俄烏戰爭發生前，有六成以上的國人認為美軍會派兵協防台灣，開戰後不相信者則飆升至五成四以上。這難道也是蔡政府口中的認知作戰嗎？

江啟臣強調，如今民心思變，真正的好朋友要有實際的行動展現相挺的力道。在「堅若磐石」的光芒下，國人不願只是看到一些口惠而實不至的對台作法，人民會看、會聽，對於台美關係的變化，心中自有判斷，這些事實與認知，不是政府運用大內宣就能掩蓋。提醒政府，台美關係堅若磐石，不應該只是口號，應該建立在實質的互惠互利關係上，不是照單全收，予取予求，自我的國家利益，才是最重要的考量。