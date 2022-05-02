有關M109A6自走砲軍售案生變，國防部今（2）日表示，M109A6軍購案因產線排擠，美方告知最快於2026年後方可交運，引發各界關注。美國向台灣出售自走砲突然喊卡一事，也在網路上引發網友熱議，不少網友都對此感到十分傻眼，狂酸「晚了我們就不要了啦」。

陸軍向美採購的M109A6自走砲案生變，這項川普政府卸任前同意的軍售案，於拜登政府上任後宣布，總金額7.5億美元，成為拜登政府任內首項對台軍售案。

國防部官員表示，本案因產線排擠，美方告知最快於2026年後方可交運，我方也將持續與美方溝通協調。國防部指出，考量台澎防衛作戰精準打擊火力需求，已協同美方，研採精進替代方案，以符作戰實需。不過國防部未進一步說明替代方案內容。

此事也在PTT上引發網友熱議，「拜登不送砲來，我們要怎麼打砲」、「晚了我們就不要了啦」、「所以要先給烏克蘭？」、「美國阿爸叫你買，你才能買」、「自走砲獨角仙」、「美台關係有史以來最差」、「沒事兒沒事兒，我們有網軍嘴砲」、「不用買啦，發生戰爭美國會送來的」。

還有些網友則說，「有價值的是那個資料系統跟導引砲彈套件，硬體沒差多少」、「先買潛艦就好」、「看來要先買飛機吧」、「M109A6跟M1A2相比，其實M109A6更適合我們戰備需求」、「神盾、F35都不賣，乾脆改買k9」。