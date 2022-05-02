我國軍向美國所採購的M109A6自走砲軍售案，今傳出因產線排擠，美方已告知延後交運，引起國內軍事迷關注；不少軍事迷更擔心，後續66架F-16C/D Block 70訂單是否也會跟著延後交給我方？對此，軍事粉專《IDF經國號》分析認為，此批訂購的F-16是全新機，尚未生產，故不會發生延遲到貨的情況。

國防部官員上午證實，M109A6自走砲軍售案，因產線排擠，美方告知最快於2026年後方可交運。我方也將持續與美方溝通協調。國防部並指已協同美方，研採精進替代方案，以符作戰實需。不過未進一步說明替代方案內容。

美方於去年8月宣布，對台出售40門M109A6「帕拉丁」自走砲與相關組件，金額為7.5億美元。這原是拜登政府上任後首次對台軍售。而美方稱M109A6採購案因產線排擠之故，最快只能於2026年後方可交運，國內軍事粉專則分析認為，主因可能是俄烏戰爭爆發，美軍緊急將庫存武器改援烏克蘭而延後交貨予我國。

不過，有更多國內軍事迷憂心，國軍向美方採購的66架F-16C/D Block 70是否也會延遲交貨？軍事粉專《IDF經國號》表示，他們對此詢問了前美國國防部官員，對方表示「不是問題」。

該粉專引述該前官員所述指，台灣所採購的F-16C/D Block 70是全新戰機，並非同M109A6是整修翻新的庫存現貨，「對戰局來說緩不濟急，因此非軍援選項而不會動到」，且目前所有生產的F-16C/D Block 70 全是海外客戶訂單，美國也並無提供美製戰機予烏國的規劃，因此粉專直言「若真有延宕，可能是新冠肺炎疫情而非戰爭」，因此暫時不用擔心延遲交貨。