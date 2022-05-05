台灣本土案例突破3萬大關，指揮中心取消疫調後，今天(5日)再度修訂病例定義，宣布3族群自12日起只要快篩陽性，就認定為確診，但此舉也讓不少保險業叫苦連天，直呼賠慘了，對此指揮官陳時中直言「幫不上忙」。

疫情爆發後，不少人因此簽了防疫保單，以防萬一還能有錢領，然而如今「快篩陽即確診」將上路，讓保險業相當慌張，業者指出，保單所訂定的理賠標準，是必須拿到醫師的診斷書，但民眾自行做快篩，要如何保證是自己所做？也沒有第三方可證明，怎可憑一根沒有屬名的快篩棒去理賠。

疫情記者會上，就有記者提問此事，包括如何確認快篩為本人執行，是否會有不少民眾鑽漏洞賺取保險金？陳時中直言幫不上忙：「保險公司自己的要保條文，我們無法幫他們想這個問題」。

不少網友也分為兩派熱議：「賠不完啦，疫情只會越來越嚴重」、「這叫超前部署，你們自主應變」、「你們要自立自強啊」、「還敢指望政府啊」，但另一派則開酸保險業：「自己賣的就自己負責啊」、「敢賣就不要怕賠啦」、「不然難道讓你們保險業穩賺不賠？」。