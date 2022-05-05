本土疫情持續增溫，染疫人數不斷飆高，在野黨要求中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中下台負責，陳時中對此表示「已經下台了就沒有回應了」。宅神朱學恒表示，陳時中敗相已現，講一些「阿蕯布魯」(台語，亂七八糟的人或事)的東西。中廣董事長趙少康則說，陳時中稱已經下台，回答問題幹嘛，讓他不禁批：「簡直耍無賴，有這種講法嗎？」

針對高登環球生醫公司從「小吃店」變身後，竟能接政府16億快篩試劑訂單，趙少康4日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，候選人就可以打這種事情，他不相信台灣年輕人看了這些案子，都完全無動於衷。朱學恒則表示，小吃店接了16億標案，還說有上市公司支援，上市公司要動用16億的錢，是要發重訊的，金管會在哪裡？

趙少康指出，陳時中講得很奇怪，這有什麼了不起的，「大公司也可以做小生意」，但這是小公司做大生意。

朱學恒接著問趙少康，如果是他，會如何打這個弊案？趙少康回應表示，要有立委質詢、到法院去提告，對陳時中窮追不捨，甚至要挖背後誰跟誰的關係、還有人脈環節，鍥而不捨，不能放鬆。

朱學恒認為，陳時中最近是不是敗相已現？講一些「阿蕯布魯」的東西，現場記者不敢追問。趙少康表示，有記者問說在野黨要陳時中下台，陳時中回應「已經下台了就沒有回應了」，趙不禁批這是什麼話，「簡直耍無賴，有這種講法嗎？」