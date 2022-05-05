國民黨立法院黨團爆料，採購快篩試劑的高登環球生醫公司前身是小吃店，質疑衛福部涉圖利特定廠商；高登環球聲明表示，已決定不參與投標。前民進黨立委郭正亮表示，政府對外採購醫材，而且金額那麼大，可以不講究資格嗎？他難以想像。

郭正亮今(5日)在《大新聞大爆卦》節目中表示，昶虹（2443）是上市公司，現在股價是3元，每股淨值2.6元，連續4年都虧錢，去年每股虧0.73元、前年虧3.09元，本業沒有賺錢，也許手頭有現金，他不知道。但要當高登環球16.5億快篩試劑訂單採購案的財務保證，一定要簽合約，況且是上市公司，怎能不發布重訊，有經過董事會決議嗎？這件事金管會要不要查一下？若完全都沒有，昶虹就跟高登直接說當財務保證人，根本是違法，根本違反上市公司該遵守的程序。

郭正亮接著指出，不管是不是國民黨爆的料，衛福部長陳時中要針對這些事實做個回應，但陳時中沒有能力回應，不然高登審查是怎麼過的？政府標案都是如此，需要財務擔保和業績，若如此寬鬆，不要求業績，也不要求財務擔保，郭正亮忍不住說：「哇！他真是創了政府標案的諾貝爾獎，有這樣標案的嗎？」他不相信。

郭正亮質疑，政府對外採購醫材，而且金額那麼大，可以不講究資格嗎？他難以想像。陳時中說什麼以到貨為準，不可能，「政府不是這麼隨便的政府，只有隨便的衛福部？」