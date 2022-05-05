本土疫情如海嘯襲來，每日確診數已突破3萬人。民眾對快篩試劑需求倍增，快篩實名制上路，藥局前紛紛大排長龍，民怨沸騰，也讓總統蔡英文動怒，要行政部門盡快解決此一問題。資深媒體人黃創夏表示，蔡總統去年出來管疫苗，今年又要管快篩，真的辛苦了。

黃創夏今(5日)在臉書貼文表示，蔡英文總統真的是辛苦了，去年要出來管疫苗，今年又要出來管快篩，「至於各單位，你們怎麼啦？」

網友紛紛表示，「忘了還有口罩嗎？」、「這時候衝衝衝怎麼不見了」、「3月沒人要、4月拉警報，完全跟2021一樣的狀況」、「報告~政府相關單位休克中」、「我猜剛開始還是想清零，所以沒備太多快篩，後來政策要改成與病毒共存，就手忙腳亂」。也有網友認為，「若沒有前面的作業，怎能今天起大賣場就開始販售篩劑？」

前年全民買不到口罩，現在又因買不到快篩試劑而再度引發民怨。如今距年底選舉只剩半年，卻因快篩試劑嚴重缺貨，民怨沸騰，恐衝擊民進黨年底選情，逼得蔡英文不得不出手，緊急為快篩試劑之亂止血。