本土疫情大爆發，「台灣民意基金會」董事長游盈隆今(5日)表示，前副總統陳建仁現在是蔡英文總統最信賴的防疫專家，幾天前(4/29)陳在臉書對當前疫情發表意見，「當我看到他臉書最後一段文字時，我就感覺大事不妙了」。

游盈隆指出，陳建仁說：「只要疫苗覆蓋率繼續大幅提昇、快篩試劑充分而且普及社區基層、快篩陽性而必須接受抗病毒藥物治療都能在黃金時間內接受治療，重症數及死亡數即可大量減少，無須過度恐慌。」

游盈隆看完不禁直呼：「天啊！他這三個『只要』，不就是預告蔡政府當前最欠缺的三項作為嗎？這難道是陳前副總統委婉地向人民示警嗎？」

游盈隆在文中坦言，「要快篩沒快篩，要疫苗沒疫苗，要治療藥沒治療藥」，這是一位當過部級醫院院長昨天親口對他述說的感嘆，反映的是社會普遍的心聲與無奈。這是典型的民怨，而且深沉。

他指出，隨著每日確診者大量增加，中重症患者與死亡人數快速攀升，家屬無語問蒼天；快篩一劑難求，一般民眾阮囊羞澀尚須擠出五百元來買；兒童父母面臨莫德納或BNT疫苗選擇的進退兩難，心急如焚；治療藥如Paxlovid量少價高，民眾只能乾瞪眼，懷疑只有權貴能拿到。到底為什麼？一貫以「會做事」自豪的蘇內閣何以淪落至此？

游盈隆進一步指出，昨天，蔡英文總統兼黨主席在民進黨中常會上「震怒」，因為快篩試劑之亂。但，震怒無法撇清自己是執政團隊最高領導人該負的責任。此外，蔡主席提點國人「今年台灣人均GDP可望超越韓國」，只不過這個提點時機很尷尬，當此時此刻6成以上台灣人因疫情衝擊而擔憂個人工作與所得時，蔡總統這樣的「暗示性邀功」不但不是時候，也顯得很無厘頭。

游盈隆還表示，最近疫情吃緊，台灣官方防疫表現與過去兩年截然不同，不少政策作為令人摸不著頭緒。舉一個例，最近「與病毒共存」的社會輿論狂吹，指揮官陳時中也多次正面回應，包括未來可能「不公布確診數字」等等，令人非常錯愕。他很擔心「疫情透明性」可能被政府棄之如敝屣。

如果說，防疫必須在「清零」及「與病毒共存」兩個極端之間的光譜做選擇，台灣應該可以找到很好的立足點。游盈隆認為，台灣本是世界防疫楷模，只要穩紮穩打，漸進調整對策，照理說，不必也不應一夕之間解除相關防疫管制，大步向「與病毒共存」邁進。

「為什麼當前蔡政府『新台灣模式』的防疫作為給人一種「未戰先降」的感覺？甚至有親政府的專家變相公開鼓吹擁抱病毒，急於向病毒臣服？」游盈隆引述在全球普受尊敬的美國防疫權威佛奇（Anthony Foci)警告，佛奇最近再度提醒世人「（這個病毒）每隔幾個月就會出現一些變種，所以真的很難達到群體免疫。」奇怪的是，受蔡政府信賴的一些專家卻反其道而行，令人費解。