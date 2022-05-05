國民黨立院黨團昨踢爆，中央流行疫情指揮中心的22家快篩試劑採購廠商當中，其中「高登環球生醫公司」前身為小吃店，資本額僅200萬元。台北市長柯文哲今被問及有沒有覺得莫名其妙？他點頭表示「嗯」。

台北市長柯文哲今於議會專案報告並備質詢。台北市議員徐弘庭質詢時表示，沒有快篩怎麼共存，桃園秘書處用59元買4萬劑，指揮官陳時中委託資本額200萬小吃店，要買17萬劑。柯文哲指出，新聞他還沒看到。徐追問，你覺得這什麼意思？柯文哲答稱「囤貨」。

徐弘庭指出，台北市政府一年歲出快2000億，何不做簽約主體，我們自己採購？柯文哲強調，「有啊，有採購啊！」

副市長黃珊珊接著說明，衛生局買49萬劑，教育局現在準備買100萬劑，現在陸續到貨，貨沒有辦法一次來，一個禮拜進5萬、10萬，產發局、消防局也在買，大家都在買。

黃珊珊強調，「我們是拿來使用，不是拿來囤的」，都是跟廠商合法購買，都是與共同供應契約的廠商買。

徐弘庭強調，市長，我們開大門走大路，跟大的廠商買，不要跟資本額200萬的廠商買，根本莫名其妙，他問柯，「你現在聽到有沒有覺得莫名其妙？」柯文哲點頭說「嗯」。