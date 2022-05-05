台灣「快篩劑之亂」近日已經炸鍋，搞得民怨沸騰。日昨民進黨中常會，蔡總統對行政部門的作法頗有微詞，非常不高興；她要求行政部門要大量進口試劑，讓大家都買得到，何況國際市場貨源很多，並非缺貨；除了實名制，應該開放商業通路，讓大家都買得到，要求行政部門盡快解決。

小英總統的指示，正是學者專家每天呼籲，及老百姓整日苦苦哀求的事，為何中央防疫指揮中心做不到？蔡總統每天日理萬機，為國事操勞，連快篩劑這種「不是問題的問題」，都還要讓國家元首操心。負責主管審核快篩劑開放進口的防疫指揮中心眾將官們，真是該打屁股！

昨天散步看到鄰居老先生在藥局尚未開門時就在排隊，要幫家裡有症狀的兒子購買快篩劑。他拜託我幫他佔個位置，好讓他能去附近商場上個廁所，並要同在排隊的朋友一起去。誰知那位老伯說，「你自己趕快去吧，我穿了成人紙尿褲，而且剛剛已尿過一次了！」讓我一陣心酸，真是造孽啊！

小英總統個性溫和，是不太發脾氣的人。我們相信綠委范雲在受訪時所說，「蔡總統並沒有動怒，她只是在中常會表示她的關心和期許」。我們也相信，小英即使沒有生氣，但臉色鐵定不好看。你們這些掌握龐大防疫預算與權力的高官們，是否應該多多體諒蔡總統一些，不要讓她操心和不開心才是！

陳時中指揮官和其他幾位陪坐報告的副指揮官及發言人，疫情之火燃燒，時至今日每天報告一些可以預知的冷數字有何實質意義？這些用圖表即能一目了然的資訊，每天照本宣科，既浪費時間，又糟蹋了你們的專業知識。何不趕快走入基層，前往各地藥局及醫院急診處，去體會一下老百姓的痛苦及需求？同時，不妨可以先發出採訪通知，一樣會有鎂光燈和電視新聞報導的！

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