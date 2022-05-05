買口罩、做核酸、打疫苗、找快篩試劑，一波接一波，在台灣都得搶著排隊，大排長龍已經成為疫情期間民眾不得不群聚的一道風景線，既浪費時間更增添風險，但在蔡政府率領國家隊統一採買分售機制下，凡此種種防疫用品賣得貴不打緊，問題是還很難買得到。

防疫中心指揮官陳時中表示，快篩試劑若政府賣得非常便宜，就會擔心囤積問題。這是什麼神邏輯！是把快篩試劑當作生活必需品，可以用來吃、拿來用，還是治癒特效藥、萬靈丹？殊不知，奇貨可居才有囤積居奇的必要，孰令致之？其中究竟有多少特權尋租牟利？

小吃店搖身一變生醫公司，可以堂而皇之代理進口快篩試劑，還接了衛福部16.5億元訂單；繼與綠營高層關係良好高端疫苗總經理陳燦堅的「福又達」後，又被揭露台灣羅氏經銷商代理人蔡朝正也是民進黨前立委蔡煌瑯的哥哥，又與食藥署長姊弟關係密切，原來「綠友友」一片都是自家人，肥水不漏外人田，所以變成「全家就是你家」。

為幫陳時中開脫護航，經濟部長王美花指出，便宜快篩試劑皆是中國製造。意思是便宜沒好貨？然而，中國製快篩試劑已獲歐美日認證，全世界都在用，為何唯獨台灣不能進口使用？為了抗中，台灣民眾就該排隊搶購更貴的嗎？

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