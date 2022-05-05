對於迄今已連續8天確診人數破萬例，國民黨醫療委員會指出，觀諸陳時中胸無定見的模樣，顯然人數還會再攀高峰。

國民黨醫療委員會今（5）日表示，防疫「慢半拍」的因果惡報已逐一浮現，因陳時中沒做好準備，導致人心惶惶，個個都怕確診，特別是看到猝死案例一直增加，蔡英文所說的重症清零根本是夢，市民更加擔心染疫會轉成中重症，這種恐慌的氛圍，已經逐漸蔓延，家長自主讓幼兒停課，民眾四處詢問有無清冠一號，無一不反映出無能政府導致無辜百姓得自力救濟的悲歌。

國民黨醫療委員會建議政府應簡化快篩陽性者後續治療的SOP，更重要者是必須讓民眾清楚地知道該怎麼做！舉凡：快篩陽性後，要怎麼通報？何時要做PCR？怎麼去做PCR？到哪裡取得抗病毒藥？如果體質不宜服用，還有哪些替代方案？另外，確診遲未收到疫調簡訊、確診通知單延遲送達，以及年長獨居長輩不會上網、不會用手機、不會使用資訊化的健保快易通APP、1922打不通等問題，該怎麼辦？再者，中醫遠距視訊醫療衛，福部竟沒有配套建置虛擬健保卡，導致有確診民眾重複領取公費清冠一號，造成藥品不足等等問題，陳時中必須告訴民眾怎麼辦？

國民黨醫療委員會直言，「市民的小事都是官員的大事」！民怨四起已是週知的事情，民眾的怒氣不是病毒，而是政府無法解決市民現實遇到的種種問題，建議陳時中應該下鄉看看基層民眾與醫療院所的情況，而不是躲在舒適的冷氣房裡播報數據，這種工作由媒體代勞即可，國民黨醫療委員會說多日來接獲非常大量的民眾陳情，多數都是不知道該怎麼因應疫情，請陳時中告訴民眾該怎麼作？該如何處理後續問題？也請陳時中去除官僚文化，簡化民眾接受治療的流程！

國民黨醫療委員會再次呼籲：

一、目前民眾擔憂「快篩陽性」會被關，特別是70%的無症狀者，陳時中該思考怎如何讓國人願意篩檢、勇敢篩檢且無懼上報系統，若陳時中無法解決感染黑數的問題，會重創臺灣醫療量能！

二、蔡英文說重症要清零，為何還有這麼多到院前就猝死的病例？這正是陳時中用太多繁瑣的流程，讓確診者無法立即到院接受治療，從而病情快速惡化，請陳時中儘快簡化確診者到院的給藥流程，讓病人及早獲得藥物治療，且WHO認定的輝瑞口服藥Paxlovid要儘快購足，並且不能設限使用對象，讓每個人都可以在確診三天內服用，才能有效控制病情，避免轉重症或死亡的憾事再次發生。