本土疫情大爆炸，快篩試劑一劑難求引發民怨。指揮中心指揮官陳時中昨日（6）被問到，很多人都買不到快篩，他是否考慮也去排隊？回應如果有了就不用去排，「那像我有了我也不用去排」，引發熱議。國民黨副發言人楊植斗痛批，陳應親自走出來到藥局排隊看看方能苦民所苦，「陳時中坐在冷氣房，能選台北市長或桃園市長嗎？」

楊植斗昨日在臉書發文指出，記者提問陳時中，快篩很多人在排隊買不到，部長有沒有考慮去排隊？陳則回答，如果有了就不用去排，並稱：「那像我有了我也不用去排，很多以前本來就買了，那現在手頭上還有，那就這個時候不要去排，讓手上沒有的人能夠趕快拿到。」

對此，楊植斗表示，民進黨執政的這些年來，排隊成了常態，荒謬的SOP不知是如何訂出，竟能讓幾個月大的嬰兒丶2歲童，以及8旬老婦接連失去生命。這讓他想起，國防部先前編製一本「國防手冊」，內容有諸多不符現實的部份，例如斷水斷電時，撥電話給客服等，坐實了民進黨政府從上到下都由小編治國，坐在冷氣房訂出所有SOP ，脫離了人民真實的需要，只為政治服務。

針對陳時中的回答，楊植斗認為，即便陳靠著指揮官的權利，擁有數不清的快篩試劑，他仍該親自到藥局排個隊，了解人們的焦慮：走出冷氣房，他才能制定更符合民心的政策，「陳時中坐在冷氣房，能選台北市長或桃園市長嗎？」