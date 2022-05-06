行政院顧問鄭宏輝宣布參選新竹市長，昨日（5）以市長參選人身分，宣示他要將新竹市打造為「森林城市」，不僅要為新竹市種下100萬棵樹，更將向日本東京、英國倫敦、美國紐約等國際大都市看齊，在城市內建造龐大都市林，如此將能融匯人文歷史的文化資產、提升社會教育功能，亦能強化觀光旅遊的競爭力，是已開發國家的宜居評估指標之一。

鄭宏輝昨日在臉書發文，以「新竹市長參選人」之姿表示：「森林城市，新竹市。我要為新竹市種下100萬棵樹。」鄭指出，竹科40年的快速發展，讓新竹市的人口急劇增加，城市裡的綠地面積卻沒有同步增長，他期待新竹市能在經濟發展與生態生活間取得平衡，擴大綠地面積、增加都市綠覆率是他的目標。

鄭宏輝提到，綜觀世界大型都會區，不論是日本東京、英國倫敦或美國紐約，城市內都有龐大都市林，紐約市中心甚至有一座面積高達341公頃的中央公園，提供心理緊繃的城市居民放鬆運動的好場所。以19世紀開放的紐約中央公園為例，歷史悠久的都市林更是一種融匯人文歷史的文化資產，具有社會教育功能，也能強化觀光旅遊的競爭力，是已開發國家的宜居評估指標之一。

針對這項政見，鄭宏輝直言，種下100萬棵樹很難嗎？新竹市有45萬市民，只要為每個人種下2.2棵樹就能做到。他認為，只要新竹市政府帶頭種樹，新竹市可以成為森林城市、宜居城市，為下一代留下一個綠色的城市。