本土疫情大爆發，面對這次猛烈的Omicron病毒危機，衛福部長陳時中能否參選年底的台北市長選戰，可能會出現變數。資深媒體人黃創夏表示，以未來事件交易所來看，陳時中在20歲到40歲年輕人這一族群的支持者跑掉了，國民黨主席朱立倫就撿到便宜，2022年縣市長選舉莫名其妙就過了16席。

黃創夏6日在政論節目《新聞面對面》中表示，CDC公布最近這一波Omicron染疫的人，20歲到40歲的年輕人幾乎重症率、死亡率都很低，可是比例最高的也是20歲到40歲這一族群。

黃創夏認為，真的能解決快篩試劑嗎？如果說是有接觸者，當然快篩就給那人。但假設2300萬人，一個人要5劑或10劑，1億4千萬劑怎麼夠？

黃創夏指出，現在多少20歲到40歲的學生、上班族，以及家裡有小孩出了狀況？他們現在生活大亂。台大醫師李秉穎預估高峰可能會持續3個月到5個月，也就是8月至10月。20歲到40歲這個最核心的一群，也是民進黨最有機會得到選票的人，他們的生活大亂，所以現在已經不是快篩的問題了。

黃創夏接著指出，國民黨立委蔣萬安那一方，一定會去喚起的讓民進黨陳水扁垮台的中產階級；因此，如果這時不好好處理，到時國民黨主席朱立倫就撿到便宜了，2022年縣市長選舉莫名其妙就過了16席，然後民進黨的悲劇就更多了。