台中市長選舉將在年底舉行，現任市長盧秀燕拚連任，民進黨推出立法院副院長蔡其昌迎戰。根據最新一份民調顯示，盧秀燕以41.4%的支持度，領先蔡其昌的27.0%，雙方差距14.4個百分點。

根據《匯流民調》公布的台中市長選舉最新民調，盧秀燕對決蔡其昌，目前仍以盧秀燕佔優勢，台中市選民有41.4%支持盧秀燕，27.0%支持蔡其昌，雙方差距14.4個百分點，另有31.6%未表態。

從該民調分析發現，民進黨支持者有63.2%支持蔡其昌，17.3%挺盧秀燕；國民黨支持者則有90.8％挺盧、2.6%挺蔡；至於蔡其昌隸屬的第一選區，目前有35.5%挺蔡、34.2%挺盧，30.3％則未決定。

至於台中市最新的政黨傾向，目前有28.5%表態支持民進黨、14.2%挺國民黨、10.3%支持民眾黨，4.9%挺時代力量、2.5%支持台灣基進，22.8%則未表態。

另外該民調也調查盧秀燕的施政滿意度，為61.0%（15.9%非常滿意、45.1%還算滿意）；僅16.2%不滿意（11.2%不太滿意、5.0%非常不滿意），22.8%則無明確意見。而蔡其昌的立委滿意度為37.4%（7.1%非常滿意、30.3%還算滿意）；僅11.0%不滿意（8.1%不太滿意、2.9%非常不滿意），51.6%無明確意見。

該民調是CNEWS匯流新聞網委託趨勢民意調查公司，以隨機抽樣法進行市內電話訪問，調查日期為5月2日至3日晚間，調查對象為滿20歲、戶籍在台中市的民眾，共計完成1090個有效樣本，抽樣誤差為正負3.0個百分點。