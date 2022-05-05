國民黨籍的台北市議員羅智強為參選桃園市長，今宣布請辭議員，並點名綠媒只在意他是否請辭，卻不關心被徵召參選台中市的蔡其昌要不要請辭。對此，蔡其昌辦公室發言人陳世凱今表示，羅智強是因為要遷移戶籍選桃園市長，勢必要失去議員身分，所以這不是請辭，不需要去賺這個名聲往自己臉上貼金。

表態角逐桃園市長的羅智強，為展現參選決心，近日已在桃園龜山購置新屋，今也宣布將在5月9日送出書面辭呈，請辭台北市議員。羅智強表示，眾多的綠媒、政論，非常關心羅智強要不要辭職，卻不太關心蔡其昌要不要辭職，這是另一種雙標，不過，也謝謝這些綠營的朋友「高標準」看重羅智強。

對此，蔡其昌辦公室發言人陳世凱表示，相信當初投給羅智強議員票的人都希望他能做滿4年，現在卻拋棄原本在台北市支持他的選民，請辭跑到桃園只為了下一場選舉，這是辜負選民期待。

陳世凱說，蔡其昌與羅智強的性質也不一樣，羅智強是因為要選桃園市長，所以必須將戶籍從台北遷往桃園，但遷出後，自然就會失去議員身分，否則請試試看不要請辭就去選市長，看議員身分會不會消失。

陳世凱也說，當初盧秀燕參選台中市長時，也是到了選前3天才辭去立委，所以如果這個問題要問蔡其昌，也應該在選前3天再來問。尤其，國民黨的蔣萬安要選台北市長、許淑華要選南投市長，為何不質疑他們沒有請辭立委。

陳世凱強調，羅智強就是為了遷戶籍到桃園選市長，勢必會失去議員身分，所以這不是請辭，不需要去賺這個名聲，往自己臉上貼金。如果要質疑的話，應該先質疑盧秀燕為何選前3天才請辭立委，同時也請質疑蔣萬安、許淑華為何不請辭，等這些都解決了再來問他們。