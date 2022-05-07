本土疫情如海嘯般襲來，確診人數快速上升，民眾排隊買快篩試劑，民怨四起。針對高登環球生醫公司棄快篩標案，國民黨告發衛福部長陳時中瀆職；陳時中表示，「國民黨意見這麼多，有這麼多想法就來投標看看」。針對網友提問，陳時中最近講話很嗆，明知會影響參選台北市長，難道是民進黨內部要放棄陳時中了？媒體人吳子嘉認為並非如此，指陳時中的開槍對象是國民黨，他是在顧基本盤。

有網友7日在《董事長開講》網路直播節目中問到，「陳時中最近講話很嗆，明明知道會影響參選台北市長但他還是做了，是不是民進黨內部現在要放棄陳時中，所以他可以肆無忌憚的開槍？」吳子嘉回應表示，才不是，陳時中開槍的對象是國民黨，他是在顧基本盤，因為總統蔡英文若提名他，主要是為了基本盤，而現在選對會又有人在挺陳時中，他是很清楚地在打自己的初選。

另外，針對本土疫情延燒，快篩試劑卻不足，吳子嘉認為，民眾買不到快篩，傳出總統蔡英文在民進黨中常會翻臉。陳時中的問題是把台灣搞成第三世界國家，台灣排隊買快篩就「糟糕」了，這就是群聚。

吳子嘉覺得，快篩試劑買不到，因為陳時中根本就不知道要買快篩。美國白宮去年9月有份報告，提醒衛生單位要發展居家檢驗設備及材料，陳時中可能沒看過這份報告，也許根本沒有在做事。