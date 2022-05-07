快篩實名制上路以後，不少藥局都出現長長的排隊人潮。無黨籍立委高金素梅直言，「疫情的變化，都趕不上政府推卸責任的幹話」，她更質疑，總統蔡英文說「0到6歲國家一起養」，為何疫情已經擴散到小孩子身上，疫苗、篩劑、醫療量能卻樣樣都缺呢？且還有許多媽媽們買不到快篩試劑，「這是什麼政府？」

高金素梅今天(7日)在臉書上表示，現在疫情追著生活跑，媽媽們為了全家的健康和防疫，必須要更用力地往前衝刺。本來指望政府真的能「超前部署」，做好別的政府早就做過防疫工作，但疫情的變化，都趕不上政府推卸責任的幹話！該買到的口罩要排隊、該打到的疫苗會遲到、現在連各國政府都會免費配發的快篩劑，我們還要排隊自己花錢買，而且多數人還買不到！陳時中卻要我們自主應變，去怪病毒！

高金素梅發現，現在生病的人越來越多，排隊的人也越來越多。大人排隊都嫌量能不夠，現在連小孩也排進來了。她還指出，全台灣的家長，誰不膽戰心驚？小孩發燒，擔心染疫，小孩活動力差，也擔心染疫，1922都打不通，急診排隊又要風吹雨打加日曬排超久。有人理直氣壯地批評政府，然後被網軍圍攻；有人小心翼翼地到處打聽後送救治的流程，害怕錯過時機；更有人帶著發燒的孩子在急診室和住家之間徘徊，憂心忡忡地指望著孩子康復。

高金素梅坦言，媽媽們早就沒在顧忌自己的安危，眼裡只有孩子了。看著疫情，想著孩子，她不禁要問蔡英文：「不是說0到6歲國家一起養嗎？」為什麼疫情都擴散到小孩身上了，政府早就編列預算的疫苗、篩劑、醫療量能樣樣都缺呢？政府壟斷篩劑，指定特定廠商，卻讓好多媽媽要買都買不到，這是什麼政府？

高金素梅質疑，政府要不要告訴人民，現在台灣兒童確診人數是多少呢？兒童的死亡率是多少呢？兒童急性重症的SOP為什麼不能及時救命呢？她更質問陳時中，知不知道現在媽媽們每天就像是在參加俄羅斯輪盤的染疫賭局一樣，每天都希望自己的孩子能逃過一劫？可是同樣的戲碼卻每天要重演一次！誰受得了？同時，有些媽媽們還要擔心在學校讀書的小孩，會不會染疫？因為學校疫情升高，必須在家居隔或是停課，爸媽不得不輪流在家看小孩。

高金素梅直言，就算民進黨政府想要拿錢躺平，怪罪病毒卻不作為，做母親的對病毒絕不會善罷干休的！自己願意和所有全心全意投入這場戰「疫」的母親們，一起攜手抗疫，讓我們的下一代能安全地生存下來。