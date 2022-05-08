《鄭亦真辣晚報》

本土疫情延燒，大醫院急診室人潮暴增，雖然社區篩檢站已做分流，不過，醫療量能仍然吃緊。新北市就出現一位79歲婦人盲腸炎，但醫院急診爆量無法收治，她只好回家休息，短短3天卻病逝家中。防疫學會榮譽理事長王任賢示警表示，以後如果把篩查放在急診室的做法再不改，以後非新冠肺炎死亡、或是到院前死亡的病例，會非常非常多。

王任賢7日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，他不認為會有第二波死亡潮，防疫政策趕快改就不會有。去年新冠疫情期間，病人都是到院前死亡或者是沒及時送醫而死亡，真正的新冠肺炎死亡率並不高，跟世界是一樣的。

不過，王任賢也指出，因為新冠肺炎要篩查，把急診室塞爆，讓我們沒有辦法得到合理的醫治。以後如果再不改，出現「要去做快篩等於PCR」這樣的鬼事情，急診室其他活都不用幹了；當初把篩查放在急診室，就是一個錯誤，那是兵馬倥傯的地方，為什麼要放在急診室，為何不放在病房、檢驗室呢？

王任賢接著表示，現在搞得空的病房一大堆，但急診室就是進不去，病人就死在外面，這是不是很奇怪的現象？如果這樣的狀況再不改，以後非新冠肺炎死亡，或是到院前死亡的病例，會非常非常多。