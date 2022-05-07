本土疫情不斷擴大，民眾排隊買不到快篩試劑，但是藥局缺貨狀況不見舒緩，民怨四起。臉書粉專「Mr.柯學先生」在臉書貼梗圖表示，可以花60小時排一蘭拉麵、可以花一下午排電信499吃到飽、可以忍受烈日豔陽排蛋黃酥，不能忍受排隊買個快篩。資深媒體人黃揚明對此質疑表示，他忍不住懷疑綠營網軍反串要造反了？

黃揚明7日在臉書P出該梗圖並貼文質疑酸說，「這種側翼水平真高，我都忍不住懷疑蔡網軍反串要造反了～。對這類匿名網軍認真就輸了，最好盡量讓這類荒謬言論廣為流傳，看看排隊的民眾會有多憤怒」。

網友回應表示，「去排隊的，都不是去排拉麵、電信和糕餅的。都是些不願排隊卻又不得不排的人」、「繼桃園市長批評中央給的快篩不構，今天基隆市長也出來造反了，批評快篩實名制」、「可是瑞凡，以前排隊時，並不是COVID-19時期啊，而且Omicron傳染力又這麽快」。

也有網友認為，「是該給政府教訓了」、「還是一堆人挺得下去的」、「不過，超商陸續進貨，酸排隊買疫苗的梗，的確得緩一下。」、「哈哈哈～自爆欸，想看看這張梗圖有誰護航得下去」。