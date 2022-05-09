本土疫情海嘯來襲，染疫人數已飆破4萬人，有民眾跑遍藥局、超商、美妝店都買不到快篩試劑，引發民怨沸騰。國民黨台北市議員羅智強表示，加拿大卑詩省快篩試劑是免費領取，反觀台灣人為了快篩，卻要排隊排到地老天荒，「我們到底超前部署了什麼？」

羅智強8日在臉書貼文表示，一問陳時中，有沒有記者可以幫我們問陳時中一個問題？當台灣人為了快篩，排隊排到地老天荒，為高昂的花費苦惱。加拿大卑詩省卻是連身分證明文件都不用提出，就可以免費領取。他不禁問，親愛的政府，我們到底超前部署了什麼？

網友紛紛表示，「超前部署是美麗的宣傳口號，關於疫情的東西，到底有哪一件有超前佈署？」、「這樣的政府、這樣的衛福部長，是我們人民的悲哀，請大家醒醒吧！大家加油！」、「不要問我們要為政府做什麼，而是要問政府能為我們做什麼！」、

還有網友直言，「指揮官說『我有了排什麼隊』，聽了就想舉起拳頭」、「當防疫有了政治與利益的考量，這場防疫戰爭註定要失敗，人民將成為這場戰役的陪葬品」、「我更想問，兩年前中研院的快篩是開發到北極還是南極？」、「很好奇8400億的防疫預算都用到哪裡去了？」