本土疫情爆發，民眾買不到快篩試劑，民怨四起。有網友問到，衛福部長陳時中防疫政策順序明顯錯亂，這種指揮官為何還不下神壇？國民黨台北市議員徐巧芯認為，「這很好笑」，陳時中的心思根本就不在防疫上，他早就已經動腦要去選台北市長。

有網友8日在《董事長開講》網路直播節目中問到，陳時中明明早就已經決定要對外開放，但為什麼快篩試劑卻無法先準備好，還有非得搞到本土疫情爆發，才來想辦法買快篩試劑，政策順序明顯錯亂，這種指揮官為什麼還能不被請下神壇？徐巧芯表示，「這很好笑」。4月20日，總統蔡英文他說我們已經下單買了1億劑快篩試劑，那時其實已經晚了；4月28日，陳時中才找了一大堆廠商來開會，包括高登等等廠商，稱能賣多少，就全部買。這也代表，到了4月28日，他還在掃廠商，買了5千多萬劑，不禁質疑他之前根本什麼都沒做。

徐巧芯認為，先前承平時期，陳時中就已經動腦要辭職，去選台北市長。所以他的心思根本就不在防疫上，他也沒有去想未來要與病毒共存，他可能覺得他的任務，已經差不多要結束了。

徐巧芯指出，如果陳時中早一個月，也就是在2月過年時稱要交棒，要去選舉了，現在就沒這件事。陳時中當時可能在等疫情更趨緩，甚或已經沒有疫情時，再去參選，那不是更好，在野黨和人民更沒有意見，結果，3月底疫情處於谷底，接著往上飆升，這是他沒算到的算盤。

媒體人吳子嘉則認為，行政院長蘇貞昌、陳時中4月底的民調是高檔的，他們還在說「新台灣模式」，吳子嘉質疑他們是「草包」，完全不知道疫情爆發的事情，韓國、香港都已經發生疫情了，難道台灣不會發生嗎？這是很奇怪的邏輯。