國民黨立法院黨團踢爆「高登環球生醫有限公司」資本額僅200萬，卻接下1700萬劑快篩的訂單，國民黨立委林奕華5日在立法院質詢時呼籲要好好的徹查中間有沒有任何問題。衛福部長陳時中說有一些人不能賺這個錢，有一些人一定要賺？「那不是鬼更大？」對此，PTT網友回應，「他知道他在講什麼嗎？」「他懂不懂什麼叫代理」、「監察院不查嗎？」「去年不就說要原廠」、「生氣了」！

國民黨立委林奕華5日在立法院質詢衛福部長陳時中，摘錄如下：

林奕華： 我們提出一個質疑啦...在那邊是總代理商，這邊就不是總代理商，一定要透過一家叫高登環球生醫。這些當然都有待你們去釐清，但我在這邊要表達的是，我們認為這中間，部長，你應該要好好的徹查中間有沒有任何問題，我相信召委會繼續關注這個事情。

陳時中：你的意思是要給總代理商賺錢，那台灣廠商不能賺？...

林奕華：我們認為問題非常大，台灣好的醫材商太多，…中間有什麼問題嗎？有什麼鬼嗎？

陳時中：你說這樣的東西有一些人不能賺這個錢，有一些人一定要賺？那不是鬼更大？

對此，PTT網友回應，「他知道他在講什麼嗎？」「不演了」、「他懂不懂什麼叫代理」、「這政府太猛了」、「疫苗找原廠？」「邏輯完全翻轉」、「好大的官威」、「查一查有沒有會議記錄」、「監察院不查嗎？」「越描越黑」、「去年不就說要原廠」、「生氣了」！