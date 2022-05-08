「台灣民意基金會」董事長游盈隆。(圖/本報資料照)

「要快篩沒快篩，要治療藥沒治療藥...」一位醫院院長的感嘆，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，這反映的是社會普遍的心聲與無奈，是深沉的民怨！也好一陣子沒看到蔡政府驚慌失措、狼狽不堪的樣子了！

對於因為快篩試劑之亂，蔡英文總統兼黨主席在民進黨中常會上「震怒」，游盈隆5日在臉書表示，震怒無法撇清自己是執政團隊最高領導人該負的責任；到底為什麼一貫以「會做事」自豪的蘇內閣何以淪落至此？

他認為，美國是用八千多萬人染疫，近百萬人死亡，人民自由、社會生活與經濟活動付出無法估計的巨大代價，最後被迫「與病毒共存」。台灣只要穩紮穩打，漸進調整對策，照理說，不必也不應一夕之間解除相關防疫管制，愚勇大步邁向「與病毒共存」，為何蔡政府「新台灣模式」的防疫作為給人一種「未戰先降」的感覺？

游盈隆最後強調，一個月前，他談台北市長選情的結論是「陳時中能否如願參選台北市長？現在已出現變數」，一個月過去，現在看來是一語中的！