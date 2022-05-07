每年合歡山高山杜鵑花盛開，都吸引許多遊客上山賞花健行。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

南投縣府輔導的「南投好好玩」旅遊電子商務平台，整合9人座小車服務，一人整天的接送費只要1399元，非常超值划算。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

每年合歡山高山杜鵑花盛開，都吸引許多遊客上山賞花健行。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

疫情升溫，影響民眾出遊，但年度盛會的合歡山花季，仍然吸引很多人衝一波，合歡山7日陽光溫暖，氣溫適中，相較以往花季清境至合歡山最長的旅行時間為2小時47分，今日高乘載管制，車流量減少，清境到合歡山的時間為50分，高乘載管制策略持續奏效。

公路總局第二區養護工程處表示，今日上午6時起於台14甲線18K翠峰及41k大禹嶺管制站持續施行合歡山花季高乘載管制，警方現場執行車流疏導及取締違規停車勤務，相較往日車流量減少，車流順暢及行車秩序良好。

也因高乘載管制策略持續奏效，維持合歡山地區交通順暢，原訂流量管制，每10分鐘放行20輛未實施。

台14甲線沿線停車場-武嶺、遊客中心及小風口等各停車場上午在10時前已滿位，昆陽停車場尚餘3成停車位供遊客停放，二工處呼籲民眾可多加利用大眾運輸，免除駕駛疲勞及山上找不到車位壓力。

二工處指出，今年合歡山杜鵑花季自4月16日至6月19日止，花季期間實施高乘載管制及流量管制措施，視實際花季情況提前或延後結束，管制期間為假日上午6時至11時，開放搭乘3人以上小客車通行、客運接駁車及乙類大客車則不受管制，鼓勵民眾可全家出遊或揪3至5名好友共乘，減少小客車數量，改善交通壅塞。

二工處表示，近期國內本土疫情升溫，戶外活動受遊客青睞，前往合歡山賞花的遊客日益增加，建議用路人可搭乘大眾運輸或利用平常日前往賞花。

每年合歡山高山杜鵑花盛開，都吸引許多遊客上山賞花健行，公路總局祭出接駁車以及高乘載管制，每到假日山上道路還是擁擠，南投縣府輔導的「南投好好玩」旅遊電子商務平台，主動整合9人座小車服務，讓你搭高鐵或台鐵到台中，轉搭小車直上合歡山，省去開車及塞車之苦，一人整天的接送費只要1399元，非常超值划算。