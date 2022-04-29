高雄市郊田寮鄰近月世界的花季飯店，搶攻母親節商機，推出一整個月的住宿優惠與活動。（柯宗緯攝）

母親節即將到來，高雄市郊田寮鄰近月世界的花季飯店，搶攻母親節商機，推出一整個月的住宿優惠與活動，5月7日「感恩爵士音樂會」率先開跑、5月8日大眾裸湯買一送一。歡迎陪媽咪、爹地來花季度過最自然、紓壓又有質感的母親節。

花季飯店打造南國秘境當代藝術湯泉，享受在大自然的懷抱中放鬆身心靈。高雄唯一頂級美人湯，提供超大坪數享受空間，配上碩大的日式湯池，不用出國就彷彿置身日本，讓媽咪、爹地卸下平日辛勞與煩悶，恣意享受溫馨屬於自己的節日。

花季飯店5月7號舉辦「感恩爵士音樂會」，邀請到旅行者樂團用音樂帶民眾環遊世界，精選多國的爵士曲風，在女主唱慵懶的爵士樂嗓音下，邊享用美味的下午茶，更容易敞開彼此心房，悄悄拉近愛的距離。

此外，8日大眾裸湯買一送一、湯屋85折優惠，7、8日兩天用餐九折之外，花季飯店貼心為辛苦的媽咪、爹地安排感恩五月滿滿的活動，5月1日至5月31日凡預訂花季春遊趣住宿專案，入住即贈一千元次回抵用券，讓媽咪、爹地都能到田寮親近山林，享受大自然無憂環境，說走就走。