廣受好評的「經典北部粽」，細膩復刻懷舊記憶好滋味。（大倉久和提供）

大倉久和大飯店桃花林開幕以來的招牌代表之作「豪華荷香北粽」，將荷香香氣馥郁地融入山珍食材中，驚豔飄香。（大倉久和提供）

素食健康首推「松露野菌素粽」，高雅細膩的將中西美味完美搭配。（大倉久和提供）

大倉久和「紫米桂花蓮子甜粽」淡麗氣質適合初夏品嚐。（大倉久和提供）

頂級飯店大倉久和大飯店壬寅年端午佳節推出「荷韻薰風粽禮」，由桃花林中華料理主廚團隊研發製作，深厚豐富的料理手藝，主廚嚴選食材，華麗推出葷素甜鹹兼備的粽禮組合，包含暢銷美味「經典北部粽」復刻懷念台味記憶、桃花林鎮店首選「豪華荷香北粽」、養身蔬食「松露野菌素粽」，以及淡雅清甜的「紫米桂花蓮子甜粽」，即日起起至5月20日預購享85折優惠。

「經典北部粽」廣受好評，豐富用料，精選溫體豚五花肉、乾香菇、鹹鴨蛋黃等食材，糯米口感粒粒分明，粽葉包裹著懷舊濃郁香氣，細膩復刻記憶好滋味；桃花林鎮店首選「豪華荷香北粽」，是開幕以來的招牌代表之作，使用溫體豚五花肉、老滷鮮鮑魚、乾香菇、港式蝦乾、日本干貝等珍饈食材，以荷葉包裹增加糯米飯香氣，與食材精華充分融合滲透，飄香馥郁，為桃花林主廚團隊精湛演繹一品。

素食養身首推「松露野菌素粽」，主廚使用鴻喜菇及美白菇，以黑松露醬提味，香氣相得益彰，高雅細膩地將中西風味完美搭配；「紫米桂花蓮子甜粽」為甜口味粽禮首選，使用獨具口感的紫米搭配鬆綿蓮子提升層次，點綴雅緻桂花醬香氣，並加入綿密細緻紅豆泥，淡麗氣質適合初夏品嚐。

「荷韻薰風粽禮」產品系列單顆售價80元起，粽禮袋420元起，即日起5月20日預購享85折優惠，5月27日前大宗訂購20組禮袋以上享8折優惠。訂購專線：02-2181-5136。