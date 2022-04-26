搶迎母親節商機，知本老爺酒店母親節優惠活動也正式上線，除館內「那魯灣自助餐廳」及「酋長鐵板燒餐廳」分別推出用餐優惠、免費好禮和抽獎活動，充滿台東人文風情的春季限定活動也將接力登場，希望讓赴知本老爺度假的客人都能享受優惠。

5/1日至5/31日期間，赴知本老爺「那魯灣自助餐廳」享用晚餐，可享四人同行（含）一位母親免費、八位同行（含）兩位母親免費，以此類推。另於「酋長鐵板燒」使用午、晚餐點用母親節套餐1,780元（含）以上之套餐即贈市價600提提研生物纖維面膜一組3片，以及「那魯灣」自助晚餐免費升等鐵板燒抽獎券一張，並在六月初抽出五名幸運顧客公布於FB粉絲團。中獎者在一年有效期限內持券即可升等酋長鐵板燒1,280元+10％套餐，且最多5位同行者。

為讓民眾更深入品味台東食物文化之美，並延續春季住房專案「食旅記憶販賣所」的響應熱潮，知本老爺將於5/8、5/22、6/12、6/19舉辦「走進後山，品嘗知本：Lily老師的靈魂廚房」限定活動，旅客可在南島咖啡部落廚房靈魂主廚Lily老師的帶領下，親自走進知本後山採集食材，炊煮小米南瓜阿粨、阿美哈客哈客飛魚飯糰和野菜水餃等原住民特色料理，發現食物文化與故事。

活動限住客報名，每梯次只限20位，報名參加5/8首檔活動的民眾，將獲得母親節花環一個，感受溫情五月天！就讓知本老爺用最美味的餐點、最具在地特色的活動和最暖心的服務，陪伴大家度過這個滿懷感恩的季節！活動報名連結：https://bit.ly/3xWew3F