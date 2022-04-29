疫情燒！ 北市府5月2日起分艙分流 與遠距開會 16:062022/04/29 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黃珊珊今在疫情記者會宣布，5月2日起市府單位辦公全動分艙分流，落實居家辦公和遠距開會。（北市府提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情持續延燒，北市府市政大樓也陸續傳出員工確診，甚至連市長柯文哲和副市長黃珊珊都曾接觸過確診者，遭匡列居家隔離10天，黃珊珊今在疫情記者會宣布，5月2日起市府單位辦公全動分艙分流，落實居家辦公和遠距開會。 黃珊珊說，過去都曾演練居家辦公，隨著疫情升溫，為了維持北市府的防疫量能，從下周一全面啟動居家辦公，會議方式以視訊辦理，降低員工感染可能，各局處因疫情變化，人數會彈性調整，希望面對疫情能夠堅守崗位。 頭份「四月八」媽祖巡庄遶境 5／1起正式登場 《國際社會》5月2日起 韓人戶外不再罩 #居家辦公 #北市府 #5月 #日起 #都曾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登5月下旬訪日韓 上任後首度亞洲行 11:242022/04/28 國際 台鐵6月29日起大改點 汰換52歲莒光號 04:102022/04/29 生活新聞 《期貨》5月台指期開漲167點 金融期及電子期聯袂開高 09:022022/04/29 財經 深圳再發5億消費券 促五一在地過節 04:102022/04/29 產業財經 台南＋227 市府宣布：醫院、住宿型長照即日起禁止探視 15:292022/04/29 生活 台積電斷貨後…華為手機回來了！新旗艦機晶片救星是它 14:442022/04/29 財經 竹縣敬老禮金1萬元 5月起開放申請 3千名弱勢長者受惠 14:322022/04/29 生活 金門縣府啟動分流辦公 將協助大型場所、餐廳配合實聯制 16:582022/04/28 生活 疫情燒太快！北市府拍板：5／2起分艙分流、遠距會議 11:552022/04/29 生活 《興櫃股》鈺鎧競拍底價18.02元 估5月20日上櫃 11:482022/04/29 財經 電商母親節優惠下殺拚業績 化妝保養品、精品享折扣 09:172022/04/29 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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