疫情持續延燒，北市府市政大樓也陸續傳出員工確診，甚至連市長柯文哲和副市長黃珊珊都曾接觸過確診者，遭匡列居家隔離10天，黃珊珊今在疫情記者會宣布，5月2日起市府單位辦公全動分艙分流，落實居家辦公和遠距開會。

黃珊珊說，過去都曾演練居家辦公，隨著疫情升溫，為了維持北市府的防疫量能，從下周一全面啟動居家辦公，會議方式以視訊辦理，降低員工感染可能，各局處因疫情變化，人數會彈性調整，希望面對疫情能夠堅守崗位。