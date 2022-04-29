台南市29日新增227例確診，僅37例無症狀，190人有輕微症狀，發病日介於4月21日至4月28日。其中，未滿10歲有19人，10多歲17人；已知感染源有72例，仍在疫調中有155例。市府副市長趙卿惠也宣布，即日起到5月31日，全市各級醫院及住宿式長照機構，全面禁止探病、探視。

市府指出，已知感染源的72例中，38例係經匡列者陰轉陽；32例為接觸親友確診；1例為校園接觸者；1例為職場接觸者。

市府表示，居家隔離天數從26日起縮短為3＋4天後，前3天居隔期間須待在家中以1人1室為原則，不得外出；萬一快篩陽性，也請主動告知「隔離通知書填發單位」或集中檢疫所人員，並依衛生局、所的指示，前往指定地點進行PCR檢測。

至於4天的自主防疫期間，如有工作或採買生活必需品的外出需求，應於執行快篩檢測陰性後，才能戴醫用口罩外出，並禁止在餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸。

市府強調，自主防疫期間，如果快篩呈陽性，禁止搭乘大眾交通工具，須自行開車、騎車、或家人親友載送，前往社區採檢院所進行PCR採檢；如果採檢地點較近，也可步行前往，無須透過衛生單位的安排。

另外， 4月27日台南市已到貨3萬劑家用快篩，加上市府自購到貨的7000劑，目前共有3萬7千劑，應能確保市民自主防疫期間的供應無虞。