確診選手們向粉絲報平安。（野火娛樂提供）

目前原子少年的確診皆為輕症或是無症狀。（野火娛樂提供）

原子少年確診選手們向粉絲報平安。（野火娛樂提供）

《原子少年ATOM BOYZ》官方在昨（28日）發出聲明，表示自21日開始就有選手身體不舒服接受快篩和PCR，當晚決定即刻全面停止錄影及活動行程，截至目前，總共有43位人員，包括32位選手、10位工作人員、藝人木木染疫。今（29日），傳出有3名選手快篩陽性，正在等候PCR檢測結果，若3位PCR陽性結果為確診，全團隊將來到46位確診。

導師Ella、周湯豪、坤達及田一德快篩及PCR檢測後都陰性，目前為止不受影響。今日官方於社群釋出木木及幾位確診選手的現狀及心情表述，天王星高有翔、小孩、蔡承祐，土星唐立杰、峻偉、金星Nelson、火星Max、海王星邱勝揚、周子翔等等，及暖心學姐木木都現身說法。木木看起來氣色還不錯，她表示「很多事情來得很突然沒有辦法預測，既然遇到了就好好地面對」，幾位選手都表示自己有輕微的發燒、咳嗽就像感冒一樣，天王星蔡承祐說「剛開始有點喉嚨癢、流鼻水、肌肉痠痛」因此懷疑自己有些問題去做了PCR就發現是陽性確診了；天王星小孩也提到，症狀有分輕重，而自己是無症狀，過程中沒有感到不舒服。

在隔離的期間，選手擁有額外的時間休息沈澱，依照指示休息服藥，也持續努力在家練習表演及創作。土星峻偉熱情表示，確診絕對不是一個難關，也不可能抹滅掉大家的夢想！希望粉絲可以耐心等待，馬上就可以與大家相見。《原子少年》選手也都積極保持正面心態，互相鼓勵：與病毒共存、面對疫情一同度過。

斥資1.2億製作，集結Ella陳嘉樺、坤達、NICKTHEREAL周湯豪、田一德擔任最強星際導師。《原子少年ATOM BOYZ》每週日晚間八點在TVBS歡樂台、精彩台以及LINE TV同步首播，晚間十點在NOWNews頻道更有與原子少年一起看時間，與選手一同再次觀看節目，同時分享節目秘辛與爆料！隔週五及再隔週六也在分別於中視及三立都會台播出，原子少年官方YouTube頻道亦每週更新，讓觀眾朋友方便透過各種渠道一同進入原子少年的元宇宙。