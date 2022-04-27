立法院又有助理快篩呈現陽性，民進黨立委蘇巧慧今天上午在臉書表示，有國會助理快篩呈現陽性，她與國會辦公室其他助理都進行快篩，結果皆呈陰性，即日起公開行程取消。國民黨立委陳超明辦公室也有助理快篩陽性，正在等待PCR採檢結果，即日起陳超明辦公室及服務處改居家辦公，陳超明已PCR採檢陰性。

蘇巧慧指出，今天早上國會辦公室有同仁出現喉嚨乾癢及鼻塞的症狀，上班前進行快篩，結果呈陽性，目前該位同仁正在前往PCR的路上。

蘇巧慧說，接獲消息後，她和辦公室所有同仁也都進行快篩，結果皆呈陰性。同時也通報立法院行政單位，在戒慎不恐懼的前提下，國會辦公室即時起採遠距上班。

不過，蘇巧慧在接獲通知前，仍有照常前往立法院衛環委員會質詢，蘇巧慧在接獲通知後，宣布公開行程先行取消，全體自主健康監測，等待快篩陽同事PCR的結果

陳超明昨晚也在臉書表示，有服務團隊同仁快篩陽性，目前正在等待PCR採檢，他雖然已進行PCR採檢，結果為陰性，為求慎重，即日起將取消行程，國會辦公室及竹南服務處改居家辦公，並等待同仁採檢結果。

值得一提的是，蘇巧慧及陳超明在立法院辦公室同層樓，先前同層樓的民眾黨立委高虹安、國民黨立委魯明哲、無黨籍立委趙正宇也有國會或地方服務處助理快篩陽性，其中，高虹安自主隔離10天，今天上午解除隔離赴立法院質詢。