2022羽球亞錦賽28日台灣有3組人馬出賽，女單「交大學霸」許玟琪奮戰3局，以21比12、13比21、21比19力克緬甸選手德圖莎（Thet Htar Thuzar），晉級到8強，將和中國大陸王祉怡爭4強席位，而「羽球王子」王子維和女雙張淨惠／李芷蓁都無奈落敗。

世界排名第75的許玟琪，去年底在歐洲羽聯巡迴系列賽匈牙利國際賽、愛爾蘭公開賽、蘇格蘭挑戰賽及威爾斯國際賽連奪4冠，來到亞錦賽狀況依舊不錯，28日面對世界第81的德圖莎，雙方實力接近，許文琪在50分鐘的激戰中勝出。

下一輪許玟琪要面對世界排名第16的大陸選手王祉怡，是雙方首次在BWF賽事過招。

王子維28日以20比22、21比23不敵大陸李詩灃、無緣晉級，東京奧運羽球男雙金牌李洋的妹妹李芷蓁，和搭擋張淨惠在女雙16強13比21、15比21敗給印尼組合蘇吉雅托（Ribka Sugiarto）／拉瑪達安緹（Siti Fadia Silva Ramadhanti）。

亞錦賽只要打進決賽，就能取代戴資穎成為世界球后的日本好手山口茜，女單16強在驚逃駭浪中以21比23、21比9、21比19逆轉勝印尼杜薇（Komang Ayu Cahya Dewi）。