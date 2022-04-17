YONEX 111年全國羽球團體錦標賽17日進行甲組決賽，女團決賽合作金庫銀行A隊和亞柏太報A爭冠，合庫當家女單好手戴資穎約兩年首度在國內賽事亮相，吸引不少球迷前往屏東縣立體育館朝聖，小戴擔綱第1點單打，以21比10、21比9輕取亞柏太報左手持拍的選手洪恩慈，比賽僅歷時24分鐘，小戴為尋求21連霸的合庫先馳得點。

這是戴資穎繼2020年前全團賽之後再度於台灣出賽，有小戴球迷準備加油字牌，從早上9點半開始的男團就在屏東縣立體育館等候小戴登場，在甲組賽事的比賽球場上方的觀眾席，也坐了滿滿的球迷，欣賞國內一流的羽球團體賽，合庫羽球隊也照例搬出大鼓，當選手得分時以高分貝加油聲為上場球員增添氣勢。

合庫女團本屆挑戰全團賽甲組女團21連霸，全隊有延續光榮的壓力，派出世界球后戴資穎打頭陣，接下來第2點女單合庫A由白馭珀對上亞柏A黃宥薰。