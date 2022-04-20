「羽躍天暨」羽球賽由全國21所EMBA院校組成，每年賽事加上工作人員總數超過千人，在相關防疫措施完備下，順利舉辦完成。(校方提供／吳建輝南投傳真)

除了由各個成功的EMBA學員、企業挹注經費外，甚至連比賽器材都有贊助，會後所有結餘款近73萬元，也全部捐給暨大。(校方提供／吳建輝南投傳真)

國立暨南國際大學今年3月舉辦EMBA校際盃羽球賽，全國共有500多選手參賽，而比賽經費由各企業界捐助，賽後共73萬的節餘款，校方用來放在暨大「願景計畫」計畫，讓中低收入戶、經濟等特殊境遇家庭子女弱勢生，優先錄取在地國立大學，讓愛循環提供他們更多元的升學管道。

「羽躍天暨」羽球賽由全國21所EMBA院校組成，每年賽事加上工作人員總數超過千人，在相關防疫措施完備下，順利舉辦完成，也是近年規模最大的賽事，除了由各個成功的EMBA學員、企業挹注經費外，甚至連比賽器材都有贊助，會後所有結餘款近73萬元，也全部捐給暨大。

暨大校長武東星表示，讓經濟與文化不利的學子，就地念國立大學是他心心念念的事，而教育部從110學年度啟動為期5年的願景計畫，配合12年國教課綱，由國立大學每年外加1000名額，進入國家「5＋2」重點領域產業校系就讀，未來預計會有164名經濟弱勢與偏鄉學生透過計畫，就讀暨南大學。

武東星說，暨大的願景計畫募款，希望透過社會各界的愛心來募集獎助學金，幫助在地弱勢孩子能夠安心就學，以培養國家人才，還能善盡照顧弱勢學生的社會責任，而透過運動賽事召集所有傑出的校友，將賽事結合公益活動，讓運動帶來更多正向的風氣，未來也期盼這些學生，能夠將學習經驗與能力，來回饋這個有愛的社會。