政大地政將邀請五縣市長暢談城市擘劃。（政大提供）

全球化時代中，各國際城市紛紛透過規劃、設計與治理等策略，樹立城市的新視野、務實打造優質環境，以符合聯合國永續發展目標（SDGs）的理想。國立政治大學地政學系在今年（2022）三月舉辦「全球國際城市的新視野」系列演講活動，特別邀請五位縣市長蒞臨分享各縣市「國土計畫」與「都市計畫」的願景與施政成就。連續五個週三晚上分別邀請桃園市長鄭文燦（3/2）、臺北市長柯文哲（3/9）、新北市長侯友宜（3/16）、基隆市長林右昌（3/23）以及花蓮縣長徐榛蔚（3/30），一方面進行施政理念與案例分享，一方面與政大全校師生交流互動，據以展現城市規劃與國土計畫實踐之典範。

「2022國立政治大學全球國際城市的新視野」系列講座，在「國立政治大學社會科學學院」指導下，由「國立政治大學地政學系」承辦、「國立政治大學地政學系系友會」協辦，並且取得「華南金資產管理股份有限公司」獨家贊助活動影像記錄與後製，將來這些頗具歷史意義與都市規劃教育價值講座進行全記錄，以利將來提供給實務界與學界參考、借鏡。一座有魅力的城市，才能夠吸引優秀的人才，進而強化城市的競爭力！此番，在政大地政學系系孫振義主任與社會科學學院楊婉瑩院長的盛情邀約下，促成五縣市長與師生交流國際城市擘劃願景與都市規劃經驗，有助於融合都市計畫與國土計畫之學術與實務觀點，更顯意義非凡。